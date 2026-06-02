Власти Татарстана обновили программу по сохранению и изучению госязыков

Так, в новой редакции обновлен список родных языков, которые изучаются в образовательных учреждениях

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане утвердили новую редакцию госпрограммы, направленной на сохранение, изучение и развитие государственных языков республики и других языков народов региона до 2036 года. Согласно данному документу, в республике продолжат поддерживать татарский и русский языки, однако особое внимание уделят укреплению общероссийской гражданской идентичности, традиционных ценностей и межнациональному согласию. Постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

В отличие от прежней версии программы, сосредоточенной преимущественно на языковом развитии, новая редакция обозначает среди ключевых задач сохранение традиционных российских ценностей, укрепление единства многонационального народа России и повышение роли языковой политики в обеспечении общественной стабильности.

Также был обновлен список родных языков, которые изучаются в образовательных учреждениях. В частности, вместо иврита был добавлен башкирский язык. В предложенном для изучения в воскресных школах и дополнительных образовательных учреждениях перечне теперь фигурируют якутский, бурятский, тувинский, чеченский, ингушский и другие языки, в то время как раньше в нем значились азербайджанский, армянский, таджикский, узбекский и так далее.

В предыдущей редакции программы акцент делался на развитии интернет-проектов на татарском языке, в то время как новая версия существенно расширяет этот вопрос: информационно-коммуникационные технологии признаются важным элементом национальной безопасности, а языковое многообразие — инструментом укрепления гражданской идентичности. Также добавлены задачи по созданию значимого социального контента на языках народов Татарстана.

Изменились и целевые показатели программы. Если в старой версии основной акцент делался на рост отдельных показателей до 2025 года, например доли двуязычных указателей и продукции с маркировкой на государственных языках, то новая версия включает более четкие и измеримые цели. К 2030 году власти планируют обеспечить не менее 80% жителей качеством удовлетворения языковых потребностей и увеличить долю уличных указателей на государственных языках до 90%.

Кроме того, программа обновлена в соответствии с новыми федеральными стратегическими документами. В постановлении подчеркивается, что развитие языков народов Татарстана должно способствовать не только сохранению культурного наследия, но и укреплению гражданского единства, межнациональному согласию и патриотическому воспитанию.

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Никита Егоров