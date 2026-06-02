Путин удостоил госнаград и званий 13 жителей Татарстана

Так, медалью ордена «Родительская слава» наградили Ольгу Кириллову за вклад в укрепление института семьи и воспитание детей

Российский лидер Владимир Путин присвоил госнаграды и почетные звания 13 жителям Татарстана. Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации и охватывают представителей различных сфер, включая социальную защиту, промышленность, транспорт, нефтегазовый комплекс и образование. Кроме того, глава государства утвердил гранты для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства, среди которых есть и инициативы из республики.

Медалью ордена «Родительская слава» наградили Ольгу Кириллову за ее значительный вклад в укрепление института семьи и воспитание детей. Лила Сахабутдинова, начальник межмуниципального отдела по Аксубаевскому и Новошешминскому районам управления Росреестра по Татарстану, была удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за многолетнюю добросовестную работу и достижения.

Орденом Почета награжден Джаудат Файзрахманов, советник при ректорате Казанского государственного аграрного университета, за его вклад в подготовку специалистов и научно-педагогическую деятельность.

Почетное звание «Заслуженный работник ЖКХ РФ» присвоено гендиректору ООО «Жилбытсервис-М» Заквану Муфазалову. Также звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ» получили ряд специалистов от таких компаний, как «Татнефть» и «Транснефть-Прикамье», в их числе Ильгам Бадрутдинов, Ильшат Гадиев, Рамзес Зиннуров, Дмитрий Макаров, Рифгат Хакимов и Анис Шакиров.

Звание «Заслуженный работник транспорта РФ» было присвоено Александру Черемнову, замначальника ГЖД. Также почетные звания «Заслуженный работник социальной защиты населения РФ» получили соцработники Мария Ишмякова и Василь Шакирзянов.

Гранты тем временем присуждены для поддержки творческих проектов общенационального значения. Среди получателей — артистка-акробат Казанского цирка Альдана Абдуллаева с проектом цирковой лаборатории «Манеж идей» и директор музыкальной школы №6 Набережных Челнов Ольга Абулева с проектом вокально-хоровых ассамблей «Славься, город автоград!».

Также поддержку получили Лилия Галимова, завотделом МБУК «Центр культуры «Кызыл тау» (Набережные Челны), с проектом «Ожившие кадры», Алсу Мифтахова, директор ГБУ «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Татарстана» (Казань) с межрегиональным съездом мастеров по ковроделию, а также Николай Пиянзин, директор «Школы креативных индустрий» Альметьевского муниципального района, с проектом цикла передач о путешествиях «ЭтноСлед».

Ранее сообщалось, что Путин удостоил доктора из Татарстана званием «Заслуженного ветеринара России».

Никита Егоров