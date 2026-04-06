Число погибших после ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» выросло до 11 человек

На территории «Нижнекамскнефтехима» завершается поисковая операция. Подтверждена гибель 11 человек, поиски еще одного сотрудника продолжаются, сообщила пресс-служба предприятия.

— Общее число госпитализированных в медицинские центры Москвы, Казани, Нижнекамска на сегодня составляет 25 человек. У всех наблюдается позитивная динамика в выздоровлении. Четверо сотрудников, ранее госпитализированных в Москву, а также двое в Казани уже переведены из реанимации в общую палату, один выписан, — говорится в сообщении.

С семьями погибших и пострадавших продолжают работать закрепленные корпоративные психологи, им оказывается вся необходимая поддержка. Предприятие осуществляет выплаты семьям погибших и пострадавшим. Выплаты в размере 10 млн получают семьи погибших. Госпитализированным будет выплачено по 3 млн рублей, а также компенсированы расходы на последующую реабилитацию.

— «Нижнекамскнефтехим» сформирует программу поддержки детей погибших сотрудников до их совершеннолетия, — отметили в пресс-службе.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов, обсуждая ЧП на НКНХ, сказал, что, кроме диверсий и вражеских налетов, «есть иногда наша безалаберность».

