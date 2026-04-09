В Казани со второй попытки посадили экс-прокурора Мухаметзянова

Райсуд приговорил его к 1 году и 8 месяцам колонии общего режима за две взятки и мошенничество

Ильнур Мухаметзянов (архив).

Сегодня Московский райсуд Казани вынес приговор по коррупционному делу бывшего старпома прокурора Кировского района Казани Ильнура Мухаметзянова. Его признали виновным в получении взяток на 43 тысячи и мошенничестве и наказали сроком в колонии общего режима в 1 год и 8 месяцев. Под стражу бывшего гособвинителя взяли в зале суда, уточнили «Реальному времени» участники процесса.

В прениях сторона обвинения запрашивала для бывшего коллеги 7 лет лишения свободы — несмотря на полное признание вины с его стороны.

«Мы, в свою очередь, просили переквалифицировать эпизоды по взяткам и мошенничеству с части 3 на часть 1 и назначить наказание, не связанное с лишением свободы», — поделился адвокат осужденного Сергей Николаев. Он отметил: в части переквалификации по взяткам суд согласился, а вот эпизод по мошенничеству оценил по части 3 статьи 159 УК РФ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отметим, Московский райсуд Казани рассматривал это дело повторно. Первый приговор в октябре 2025-го в 2 года и 8 месяцев исправительных работ выносила судья Ирина Саматошенкова, в декабре его отменил Верховный суд Татарстана по представлению прокуратуры, посчитавшей назначенное наказание чрезмерно мягким.

Новый процесс в первой инстанции проходил под председательством судьи Дмитрия Игонина.

Напомним, ранее Ильнур Мухаметзянов не раз поддерживал обвинение на процессах Кировского райсуда — в том числе в отношении криминального авторитета Николая Казаева, троюродного племянника экс-главы МВД Татарстана Станислава Мишенькина и директора ЧОПа, пять охранников которого погибли на пожаре в бывшем здании КВЗ. Для большей объективности дело самого гособвинителя передали в Московский райсуд Казани.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Под стражей этот бывший силовик оказался в феврале 2025-го — через два дня после оглашения Кировским судом приговора в отношении покупателя 0,85 грамма мефедрона Ивана Никишина, признавшегося, что оплатил закупку «для личного потребления». В прениях Ильнур Мухаметзянов предлагал для обвиняемого условный срок, суд назначил штраф в 20 тысяч. При передаче ровно такой же суммы старший помощник райпрокурора был задержан и обвинен в преступлении: по версии ФСБ и СК, деньги ему передал Никишин в обмен на обещание не обжаловать мягкий приговор.

К финалу следствия в деле экс-сотрудника прокуратуры появился эпизод схожей взятки на 20 тысяч рублей — о ней сообщил еще один судимый за наркотики взяткодатель, лишь после публикации «Реального времени» узнавший про задержание Мухаметзянова. Кроме того, этот заявитель рассказал — передавал прокурору еще 3 тысячи рублей, на которые тот якобы собирался купить коньяк для судьи. Данный эпизод в СК квалифицировали как мелкое мошенничество.

Будут ли стороны обжаловать второй приговор Мухаметзянову — пока неизвестно.

Ирина Плотникова