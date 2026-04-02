В соседней с Татарстаном Башкирии обломки сбитого дрона ВСУ попали в жилой дом

Глава республики Радий Хабиров сообщил о нескольких беспилотниках, сбитых на подлете к нефтеперерабатывающим заводам

В соседней с Татарстаном Башкирии сбили несколько дронов ВСУ. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров. Они были перехвачены на подлете к нефтеперерабатывающим заводам.

По его информации, обломки сбитых дронов упали в промзоне, еще один попал в жилой дом на улице Гафури.

— Сейчас на территории предприятия тушат возгорание. <...> Все службы на месте, открытое горение ликвидировано. Никто не погиб и не пострадал, — сообщил Хабиров.

31 марта на производстве синтетического каучука «Нижнекамскнефтехима» при ликвидации разгерметизации оборудования произошло воспламенение газовой смеси с последующим взрывом. Возгорание локализовано. В результате ЧП погибли три человека — два сотрудника предприятия и один пожарный. 20 человек госпитализированы, еще 64 обратившихся за медицинской помощью получили легкие травмы. Подробнее читайте в материале «Реального времени».

