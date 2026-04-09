В Татарстане на директора и его заместителя возбудили «уголовку» за коммерческий подкуп

Руководители за деньги выдавали сотрудникам свидетельства о присвоении квалификаций без прохождения обучения

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане следователи возбудили уголовное дело в отношении директора одной из организаций и его заместителя по статье «Коммерческий подкуп».

Как сообщила пресс-служба УФСБ России по Татарстану, в филиале некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Специалист» фигуранты дела за незаконное вознаграждение выдавали свидетельства о присвоении квалификаций, но при этом по факту не обучали и не проверяли знания будущих специалистов. Причем благодаря полученным документам «квалифицированные» специалисты трудоустраивались на промышленные предприятия.

В итоге действия руководства пресекли. На основании материалов сотрудников ФСБ следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителей по соответствующей статье.

Никита Егоров