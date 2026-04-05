Над соседней с Татарстаном Ульяновской областью уничтожили вражеские дроны

Дроны ВСУ также перехватили и над регионом ПФО — Мордовией

Фото: Дарья Пинегина

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 87 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

— В течение прошедшей ночи в период с 22:00 4 апреля до 8:00 5 апреля по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской, Ленинградской областей, Республик Мордовия и Крым, — говорится в сообщении ведомства.



Отдельные последствия зафиксированы в Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко сообщил о повреждении одного из участков нефтепровода в районе порта Приморск.



— Сегодня утром над Ленинградской областью силами ПВО сбито 19 БПЛА. Обломками поврежден один из участков нефтепровода в районе порта Приморск, идет безопасное выгорание из перекрытой трубы. Пострадавших нет, — написал он на платформе Mах.



Рената Валеева