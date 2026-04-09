Руководителя исполкома села Муслюмово в Татарстане уволили из-за утраты доверия

Руководителя исполкома села Муслюмово Марата Байрханова уволили из-за утраты доверия. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры района.

Как выяснилось при проверке, Байрханов заключил договор на оказание услуг с организацией и получил доход свыше 2,6 млн рублей за второе полугодие 2024 года. При этом полученную сумму он не указал в справке о доходах вместе с еще двумя счетами.

— Аналогично, доход супруги Байрханова от аренды земельного участка и земельного пая также не был отражен. Прокуратура внесла представление об увольнении в связи с утратой доверия Байрханова за нарушения законодательства о противодействии коррупции. Совет Муслюмовского сельского поселения удовлетворил требования надзорного ведомства, — говорится в сообщении.

Никита Егоров