В Луганске при атаке украинских БПЛА ранены три человека

Повреждены дома в Артемовском районе, эвакуированы жители, на месте работают спасатели и следователи

За 11 часов силы ПВО РФ уничтожили и перехватили 73 украинских БПЛА над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны.

В Луганске в результате массированной атаки повреждены дома в Артемовском районе, ранены три человека, включая одного ребенка. Жители эвакуированы, на месте работают спасатели и следователи.

В Ростовской области БПЛА уничтожены в Донецке, Каменском и Белокалитвинском районах, сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ариана Ранцева