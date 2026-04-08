В Луганске при атаке украинских БПЛА ранены три человека
Повреждены дома в Артемовском районе, эвакуированы жители, на месте работают спасатели и следователи
За 11 часов силы ПВО РФ уничтожили и перехватили 73 украинских БПЛА над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны.
В Луганске в результате массированной атаки повреждены дома в Артемовском районе, ранены три человека, включая одного ребенка. Жители эвакуированы, на месте работают спасатели и следователи.
В Ростовской области БПЛА уничтожены в Донецке, Каменском и Белокалитвинском районах, сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.
