Из‑за ливней в Махачкале обрушился жилой дом: эвакуировано около 300 человек

Обрушение грозит еще четырем домам

В Махачкале 5 апреля из‑за наводнения обрушился жилой дом. Инцидент произошел в районе улиц Перова и Айвазовского. Жителей многоэтажки вывели заранее, а сейчас идет экстренная эвакуация жильцов соседних домов — под ними размыло фундамент и сами здания заметно накренились.

По данным регионального управления МЧС, обрушение грозит еще четырем домам. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и медики.

— В настоящее время эвакуировано около 300 человек. Часть жителей будет размещена в пунктах временного размещения, где им окажут необходимую помощь и поддержку, остальные временно разместятся у родственников, — сообщили городские власти в своем Telegram‑канале.

По предварительным данным, причиной обрушения стало подтопление из‑за сильного ливня. Жертв и пострадавших нет.

Стихия затронула не только Махачкалу: ночью на Дагестан вновь обрушились ливни, которые привели к затоплению улиц и домов в нескольких городах региона, включая Дербент и Дагестанские Огни.

Рената Валеева