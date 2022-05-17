Подрядчик ЖК «Грин Сити» хочет взыскать с девелопера 80 миллионов

На бывшей скандальной стройке на улице Галеева в Казани компании экс-депутата Госсовета РТ пришлось серьезно доплачивать, чтобы ввести дома в срок

Как выяснила газета «Реальное время», в настоящее время обанкротившийся генподрядчик построенного в ЖК «Грин Сити» дома попытался взыскать круглую сумму с застройщика жилкомплекса — компании «РС Инвестмент» семьи Рустама Сабирова. Конкурсный управляющий банкрота уверен, что фирме не доплатили за стройку 80 млн рублей, мотивируя это тем, что один из домов вышел на 3,6 тысячи квадратов больше, чем планировалось. Однако девелопер тоже выставил счет подрядчику, требуя компенсации за некачественные строительные работы, из-за чего дома ЖК ввели на месяц позже.

За постройку одного дома — 277 млн

От лица обанкротившегося генподрядчика ООО «Восток-Энерго» иск подавал конкурсный управляющий, который пытался расплатиться с кредиторами, и 81 млн рублей для него неплохой куш. По его словам, в сентябре 2017 года был заключен договор генерального подряда по строительству жилого дома №2 в ЖК «Грин Сити» на ул. Галеева Советского района Казани. Изначально в договоре были указаны следующие параметры дома: общая площадь одноподъездного здания — 13 296, 86 кв. м, площадь застройки (кв. м) — 803, общая площадь 198 квартир с летними помещениями — 8 886,69 кв. м.

Построить дом «Восток-Энерго» должен был к концу февраля 2018 года. За работы ему полагалось 271,3 млн рублей с НДС. Впрочем договор содержал «протокол разногласий». В нем указывалось, что уменьшение либо увеличение объемов работ, одобренных заказчиком и подрядчиком, «не приводят к увеличению или уменьшению твердой цены договора и регулируются договорными коэффициентами в актах выполненных работ».

Впоследствии уже в декабре 2018 года было заключено допсоглашение, по которому договорная цена дошла до отметки в 277,4 млн рублей, и она стала окончательной, не подлежащей изменению.

Конкурсный управляющий компании-банкрота уверен, что подрядчику не доплатили за стройку 80 млн рублей. Фото: Максим Платонов

Девелопер сам хочет взыскать с банкрота 33 млн

Конкурсный управляющий фирмы-генподрядчика считает, что требования обоснованы простым математическим расчетом: общая цена договора, разделенная на общую площадь здания, предусмотренную проектом, таким образом, стоимость за 1 кв. м составляет 20 405, 72 рубля. А ранее, мол, стороны сами договорились об исключении из протокола разногласий ключевого пункта: «уменьшение либо увеличение объемов работ, одобренных заказчиком и подрядчиком, не приводят к увеличению или уменьшению твердой цены договора и регулируются договорными коэффициентами в актах выполненных работ». Представитель ООО «Восток-Энерго», взяв новую цифру и открыв калькулятор, просто помножил «лишние метры» (3 962 кв. м) на стоимость одного квадратного метра в ЖК.

Что интересно, застройщик — ООО «РС Инвестмент» — проходит кредитором третьей очереди по банкротному делу ООО «Восток-Энерго», перед которым у него 13,3 млн рублей задолженности, 2,6 млн рублей пени и 17,7 млн рублей убытков — на общую сумму около 33 млн рублей. Девелопер указывает несколько иное положение на стройке ЖК: якобы, в процессе исполнения генеральным подрядчиком (то есть, «Восток Энерго») своих договорных обязательств, необходимые строительные работы были «выполнены ненадлежащим образом». Плохое качество этих работ демонстрируют и акты проведения контрольных мероприятий СМР, выданные фирме «Восток-Энерго» предписания об устранении недостатков, акты о неустранении нарушений и прочего.

Суд в итоге не принял сторону «Восток-Энерго» в первую очередь из-за «нечитаемых копий» договоров. Фото: Максим Платонов

Дома сдали на месяц позже

В результате, по словам представителей «РС Инвестмент», девелопер был вынужден заключить договоры со сторонними организациями, чтобы достроить дома, не сильно выбиваясь из графика. При этом в ряде случаев «имел место перерасход со стороны застройщика, что впоследствии причинило ему убытки», подлежащие возмещению должником. «РС Инвестмент» уверяет, что ему пришлось доплатить 38,5 млн рублей. При этом компания Сабирова успела выплатить «Восток-Энерго» лишь 256 млн рублей, поэтому сумма убытков меньше.

Суд не принял доводы «Восток-Энерго» в первую очередь из-за «нечитаемых копий» договоров, тогда как ответчик предоставил допсоглашение о неизменной окончательной цене. Мало того, в этом соглашении указывалось, что цену устанавливал сам подрядчик — на основании проектной рабочей документации.

Кроме того, согласно Гражданскому кодексу РФ, заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию, если вызываемые ими дополнительные работы по стоимости не превышают 10% от общей строительной сметы. У «РС Инвестмент» суд такого повышения не обнаружил. Еще один подозрительный для суда штрих: разница между планируемым и фактически введенным метражом вовсе никак не подтверждает, что эту разницу достраивал «Восток-Энерго», тем более сам же подрядчик заявлял, что не завершил выполнение работ по договору в полном объеме. А ввод дома из-за плохих работ подрядчика пришлось перенести с 30 июня на конец июля 2019 года.

Как следствие, было установлено не только отсутствие выполнения работ со стороны ООО «Восток-Энерго» в полном объеме, но и тот факт, что ООО «РС Инвестмент» самому пришлось нести дополнительные затраты и достраивать дом, «что дополнительно исключает возможность взыскания в пользу подрядчика 80 млн рублей». В итоге в иске было отказано, решение может быть обжаловано.

В свое время строительство этого ЖК сопровождалось скандалом: против стройки ЖК протестовали жильцы соседних домов. Фото: Максим Платонов

Как застройщик ЖК «Грин Сити» победил и в Верховном суде России

ЖК «Грин Сити» был построен на Галеева во втором квартале 2018 года, он включает в себя 20 этажей, четыре дома, в каждом из которых почти 200 квартир.

В свое время строительство этого ЖК сопровождалось скандалом: против стройки протестовали жильцы соседних домов — их хрущевки пошли трещинами. Одно время за них вступился Верховный суд России, закрепив за оврагом на Галеева статус рекреационной зоны. Но несмотря на это компания сразу выразила намерение достроить все дома на этом участке. Девелопер уверял, что не нарушал закон. По его мнению, судебное определение ограничивало лишь дальнейшую застройку территории, а не возведение его объектов, на которые он уже получил разрешение. Жители домов на Новаторов и Галеева в битве за овраг с застройщиком жилого комплекса даже пытались демонтировать бетонные плиты на подъезде к стройке, уложенные на придомовой территории, но не преуспели в этом.

ООО «РС Инвестмент» на 75% принадлежит семье бывшего владельца холдинга «Татнефтепродукт» и экс-депутата Госсовета РТ Рустама Сабирова. В последние годы компания активизировалась на рынке, ее выручка по итогам 2021-го поднялась с 276 тысяч до 6,5 млн рублей.

ООО «Восток-Энерго», в процессе ликвидации с декабря 2020 года. Фирма начала буксовать в 2018—2019 годах, когда ее обороты стали спадать, спикировав с 362 млн рублей до 2,4 млн в год банкротства. В 2019 году она задолжала своим партнерам рекордную для нее сумму 241,7 млн рублей. Достигнув рекордной для себя чистой прибыли в 4,5 млн рублей в 2018 году, в 2019 году «Восток Энерго» показало убыток на 24 млн рублей. А в Лету кануло с минусом в 84 млн, не считая долгов на 130,6 млн рублей на начало 2021 года, которые пытается закрыть конкурсный управляющий.