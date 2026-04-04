В Казани автомобиль сбил двух девушек на пересечении улиц Астрономической и Профсоюзной

Ночью с 3 на 4 апреля на пересечении улиц Астрономической и Профсоюзной случилось дорожное происшествие. Автомобиль сбил двух девушек, которые перебегали дорогу на красный свет, сообщает Госавтоинспекция города.

За рулем машины был водитель 1995 года рождения — он ехал на зеленый сигнал светофора. Пострадавшие — девушки 2003 года рождения — переходили дорогу слева направо. Девушки не получили травм и отказались от помощи врачей. Сотрудники ГИБДД составили на них протоколы за нарушение правил дорожного движения.

Выяснилось, что девушки приехали в город из Удмуртии на выходные. Напомним, что недавно в Казани снизилось число задержанных пьяных водителей.

Наталья Жирнова