В соседнем с Татарстаном районе Удмуртии ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводка

Опасность подтопления затрагивает Малопургинский район рядом с Агрызским районом Татарстана

В соседнем с Татарстаном Малопургинском районе Удмуртии введен режим повышенной готовности из-за угрозы паводка. Опасность может повлиять на жизнедеятельность прилегающего Агрызского района РТ. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

По состоянию на 7 апреля в селе Яган Малопургинского района затоплены два приусадебных участка. Всего режим повышенной готовности действует в трех районах Удмуртии: Кизнерском, Игринском и Малопургинском.

По данным ГУ МЧС России по региону, в зоне подтопления находятся 150 приусадебных и придомовых территорий, а также подтоплены один низководный мост и участок автомобильной дороги.

Ранее «Реальное время» писало, что суточный прирост воды на Свияге и притоках составил 12–67 см, на Закамье начался спад уровней.

Ариана Ранцева