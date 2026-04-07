Новости общества

20:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В соседнем с Татарстаном районе Удмуртии ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводка

11:00, 07.04.2026

Опасность подтопления затрагивает Малопургинский район рядом с Агрызским районом Татарстана

Фото: скриншот с сайта ГУ МЧС России по Удмуртской республике

В соседнем с Татарстаном Малопургинском районе Удмуртии введен режим повышенной готовности из-за угрозы паводка. Опасность может повлиять на жизнедеятельность прилегающего Агрызского района РТ. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

По состоянию на 7 апреля в селе Яган Малопургинского района затоплены два приусадебных участка. Всего режим повышенной готовности действует в трех районах Удмуртии: Кизнерском, Игринском и Малопургинском.

По данным ГУ МЧС России по региону, в зоне подтопления находятся 150 приусадебных и придомовых территорий, а также подтоплены один низководный мост и участок автомобильной дороги.

Ранее «Реальное время» писало, что суточный прирост воды на Свияге и притоках составил 12–67 см, на Закамье начался спад уровней.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоПроисшествия УдмуртияТатарстан

Новости партнеров

