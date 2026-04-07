В соседнем с Татарстаном районе Удмуртии ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводка
Опасность подтопления затрагивает Малопургинский район рядом с Агрызским районом Татарстана
В соседнем с Татарстаном Малопургинском районе Удмуртии введен режим повышенной готовности из-за угрозы паводка. Опасность может повлиять на жизнедеятельность прилегающего Агрызского района РТ. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
По состоянию на 7 апреля в селе Яган Малопургинского района затоплены два приусадебных участка. Всего режим повышенной готовности действует в трех районах Удмуртии: Кизнерском, Игринском и Малопургинском.
По данным ГУ МЧС России по региону, в зоне подтопления находятся 150 приусадебных и придомовых территорий, а также подтоплены один низководный мост и участок автомобильной дороги.
Ранее «Реальное время» писало, что суточный прирост воды на Свияге и притоках составил 12–67 см, на Закамье начался спад уровней.
