Осужденный управделами Минздрава Татарстана оспаривает приговор за халатность

Прокуратура и потерпевшая от падения льда с ведомственной крыши не стали просить об ужесточении либо смягчении наказания

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Верховном суде Татарстана намечено рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Идеалу Айзетуллову — бывшему управляющему делами Минздрава республики. Осужденный и его защитник не согласны с результатом процесса и назначенным судом наказанием в 320 часов обязательных работ за халатность с последствиями — переломом бедра у прохожей, которая пострадала при падения льда с крыши ведомственного здания. Об этом из суда сообщает журналист «Реального времени».

Напомним, в феврале 2026-го Вахитовский суд Казани согласился с версией силовиков, что именно Айзетуллов отвечал за своевременное заключение договора по расчистке снега и льда на зданиях ведомства. Однако такого договора на момент ЧП не было по объекту на улице Горького, 14, где базируется Управление здравоохранения Казани. 26 марта 2024 года по тротуару мимо этого здания шла на тот момент 39-летняя Юлия Алексеева, и в итоге, оказалась в больнице с переломом бедра.

На момент возбуждения дела и его направления в суд данные травмы квалифицировались, как тяжкий вред здоровью, однако в 2025-м федеральный Минздрав провел переоценку степеней тяжести, и новая экспертиза установила — здоровью Алексеевой вследствие той прогулки был причинен вред средней тяжести. В итоге сторона обвинения отказалась от обвинения по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность) и попросила применить к подсудимому часть 1 данной статьи, а также наказание в виде уголовного штрафа в размере трех месячных зарплат.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вахитовский суд посчитал нужным назначить обвиняемому не денежное наказание, а отработку — 320 часов обязательных работ.

Заметим, Идеал Айзетуллов изначально вину в халатности не признавал. А его адвокат Илья Жевлаков, сам в прошлом следователь, просил суд вынести оправдательный приговор, указывая, что расчистка кровли на этом участке была в сфере компетенции начальника отдела министерства, а сам Айзетуллов в период ЧП был в отпуске.

После приговора осужденный и его защитник подали жалобы на приговор, оспаривая, как сам обвинительный приговор, так и выбранное судом наказание.