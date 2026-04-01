В Нижнекамске отработали более 65 сообщений о повреждении имущества

Основная часть обращений касается выбитых окон и поврежденных балконных рам

Фото: Михаил Захаров

Служба учета претензий граждан в Нижнекамске за два дня обработала 66 обращений от жителей, связанных с повреждением имущества после чрезвычайного происшествия на заводе «Нижнекамскнефтехим». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс‑службу городской мэрии.

Основная часть обращений касается выбитых окон и поврежденных балконных рам. В пресс‑службе мэрии уточнили, что большинство выбитых стекол приходится на балконы, а не на жилые комнаты. При этом больше всего пострадали окна, которые на момент взрыва были открыты.



Кроме того, зафиксированы случаи недобросовестных обращений. В мэрии подчеркнули, что с каждым обращением будут разбираться отдельно, чтобы обеспечить справедливое и точное рассмотрение всех претензий.

Ранее глава Нижнекамского района Радмир Беляев обратился к местным жителям, чьи дома могли пострадать из‑за инцидента на «Нижнекамскнефтехиме». Он указал, что пострадавшим необходимо обратиться в службу учета претензий граждан по телефонам: 8 (8555) 35‑10‑72 или 8 (8555) 35‑10‑00.



Рената Валеева