Суд Курска назначил экс-губернатору области Смирнову 14 лет тюрьмы за взятку

Сам Смирнов вину признал, заключив досудебное соглашение

Фото: Скриншот из телеграм-канала Суды общей юрисдикции города Москвы

В Курске суд признал виновным экс-губернатора области Алексея Смирнова в получении взятки в особо крупном размере. Ему назначили 14 лет лишения свободы, сообщила объединенная пресс-служба судов Курской области.

Сам Смирнов вину признал, заключив досудебное соглашение. При этом в начале процесса он заявлял о своей невиновности. Прокурор просил суд назначить экс-губернатору 15 лет в колонии строгого режима, штраф в 500 млн рублей, а также обратить в доход государства почти 21 млн рублей.

В суде обвиняемый искренне раскаивался. Причиной своих поступков он назвал излишнюю исполнительность и последствия полученной контузии. Он напомнил, что работал в экстренных и даже опасных условиях, никогда не вел учет «добрым поступкам».

Никита Егоров