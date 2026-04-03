Минобороны сообщило об уничтожении 192 беспилотников ВСУ за ночь

Атаки были отражены в 16 регионах страны

Минобороны сообщило об уничтожении 192 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в период с 23:00 мск 2 апреля до 8:00 мск 3 апреля.

По данным ведомства, атаки были отражены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Новгородской, Курской, Калужской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Тверской, Орловской областях, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе было нейтрализовано 57 беспилотников ВСУ за ночь. «В результате атак пострадавших и разрушений нет», — подчеркнул он.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко также проинформировал о сбитии семи украинских беспилотников. По его словам, из-за падения обломков во Всеволожском районе, в промзоне поселка им. Морозова, повреждена кровля неэксплуатируемого здания.

— Два человека госпитализированы, их жизни ничего не угрожает, — добавил Дрозденко.

Напомним, сегодня в Татарстане ввели режим беспилотной опасности. Сообщение от МЧС появилось в 08:25 мск.

Рената Валеева