Восемь человек пострадали при налете БПЛА на Новороссийск

Силы ПВО за ночь сбили 50 беспилотников над регионами России

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, беспилотные летательные аппараты были перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Новороссийске обломки одного из беспилотников попали в многоквартирный дом. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

По его словам, в результате атаки повреждения получили шесть многоквартирных домов и два частных дома. Пострадали восемь человек, среди них двое детей. Двое пострадавших детей проживают в частном доме.

Для жителей поврежденных зданий организованы пункты временного размещения на базе двух школ.



