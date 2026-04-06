00:19 МСК
Восемь человек пострадали при налете БПЛА на Новороссийск

09:24, 06.04.2026

Силы ПВО за ночь сбили 50 беспилотников над регионами России

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, беспилотные летательные аппараты были перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Новороссийске обломки одного из беспилотников попали в многоквартирный дом. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

По его словам, в результате атаки повреждения получили шесть многоквартирных домов и два частных дома. Пострадали восемь человек, среди них двое детей. Двое пострадавших детей проживают в частном доме.

Для жителей поврежденных зданий организованы пункты временного размещения на базе двух школ.

Ариана Ранцева

