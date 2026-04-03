Из Бугульмы направили восстановительные поезда в Ульяновскую область — там сошло семь вагонов
На место происшествия выехал губернатор Алексей Русских
В Ульяновской области произошел сход с рельсов семи вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Челябинска в Москву, сообщили в РЖД.
ЧП случилось в районе станции Бряндино в 06:26 мск.
— Произошел сход семи вагонов пассажирского поезда №302 Челябинск — Москва, — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших в настоящий момент уточняется, движение на участке железной дороги приостановлено. Для реагирования на происшествие на место направлены оперативные службы, бригада медицины катастроф и две бригады скорой помощи. Кроме того, для ликвидации последствий схода отправлены восстановительные поезда со станций Ульяновск, Бугульма, Сызрань и Рузаевка.
На место происшествия также выехал губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».