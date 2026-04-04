В Тольятти пострадал рабочий промышленного предприятия из-за атаки БПЛА

Ночью в городе произошла атака беспилотников, зафиксировано попадание дрона в крышу многоквартирного дома

Этой ночью в Тольятти была зафиксирована атака с использованием вражеских беспилотных летательных аппаратов. По информации губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, один из дронов попал на территорию промышленного предприятия, в результате чего сотрудник получил осколочное ранение. Пострадавшему была оперативно оказана медицинская помощь, он доставлен в больницу.

Кроме того, беспилотник атаковал жилой сектор: зафиксировано попадание в крышу многоквартирного дома. По предварительным данным, повреждена кровля и выбиты стекла в нескольких квартирах. Жильцам предложены пункты временного размещения.

В настоящее время на территории северного промышленного узла Тольятти введено ограничение движения транспорта.

Напомним, что в Татарстане с 00:55 до 06:00 мск действовал режим «Беспилотная опасность».

