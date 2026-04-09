Средства ПВО за ночь уничтожили 69 беспилотников над российскими регионами

В результате падения обломков в Краснодарском крае погиб один человек

В период с 23:00 мск 8 апреля до 07:00 мск 9 апреля российские системы ПВО ликвидировали 69 дронов ВСУ. По сообщению Минобороны в Max, атаки были отражены в небе над Курской и Астраханской областями, Краснодарским краем, а также над акваторией Азовского моря.

В результате падения обломков в Краснодарском крае погиб один человек. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, инцидент произошел в поселке Саук-Дере:

— Ночью в результате отражения атаки дрона погиб мирный житель. На него упал обломок беспилотника в поселке Саук-Дере, мужчина находился на балконе многоквартирного дома.

По данным главы региона, обломки дронов также были зафиксированы в поле в пригороде Крымска, на территории одного из промышленных предприятий и в селе Молдаванское.

Несмотря на активность беспилотников, Росавиация в ночное время не вводила дополнительных ограничений на прием и вылет воздушных судов в российских аэропортах. В 05:15 мск ведомство отменило ранее действовавшие меры в авиагаванях Краснодара и Геленджика.

Накануне Минобороны сообщило, что средства ПВО страны сбили 13 управляемых авиабомб и 265 беспилотников самолетного типа ВСУ.

Рената Валеева