Судно с пшеницей затонуло в Азовском море: один человек погиб, двое пропали без вести

Потерпело крушение судно типа «Волго‑Балт»

В акватории Азовского моря у берегов Херсонской области затонуло судно с грузом пшеницы. Об этом в воскресенье сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем канале в Max.

По данным главы региона, потерпело крушение судно типа «Волго‑Балт», следовавшее с грузом пшеницы.

— В акватории Азовского моря потерпело крушение судно типа «Волго‑Балт», следовавшее с грузом пшеницы. На берегу обнаружены 9 членов экипажа, граждане РФ. Один человек, 1991 года рождения (старший помощник капитана), погиб. Местонахождение еще двух членов экипажа остается неизвестным, — написал Сальдо.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Губернатор уточнил, что экипаж самостоятельно покинул борт судна до его затопления.



