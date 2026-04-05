Судно с пшеницей затонуло в Азовском море: один человек погиб, двое пропали без вести
Потерпело крушение судно типа «Волго‑Балт»
В акватории Азовского моря у берегов Херсонской области затонуло судно с грузом пшеницы. Об этом в воскресенье сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем канале в Max.
По данным главы региона, потерпело крушение судно типа «Волго‑Балт», следовавшее с грузом пшеницы.
— В акватории Азовского моря потерпело крушение судно типа «Волго‑Балт», следовавшее с грузом пшеницы. На берегу обнаружены 9 членов экипажа, граждане РФ. Один человек, 1991 года рождения (старший помощник капитана), погиб. Местонахождение еще двух членов экипажа остается неизвестным, — написал Сальдо.
Губернатор уточнил, что экипаж самостоятельно покинул борт судна до его затопления.
