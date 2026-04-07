Арестован обвиняемый во взятке за перевод в тыл контрактников из Татарстана

Подполковника Станислава Савватеева задержали в воинской части с дислокацией в Воронеже

Под стражу до 1 июня отправили подполковника Станислава Савватеева, обвиняемого в получении взятки за перевод военнослужащих по контракту из зоны боевых действий в тыл. Такое решение накануне вынес Казанский гарнизонный военный суд, сообщает журналист «Реального времени».

На заседании рассматривалось ходатайство военных следователей по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Савватеев стал одним из фигурантов резонансного дела, возбужденного в 384-м военном следственном отделе СКР по результатам оперативной разработки сотрудников УФСБ по Татарстану и их коллег из экономической полиции.

Ранее пресс-служба регионального управления ФСБ сообщала о пресечении преступной схемы, которую организовал житель Альметьевска. По версии силовиков, он предлагал родным контрактников «порешать вопрос» с их переводом из зоны СВО в тыл за взятку, согласившимся передавал контракты для перевода денежных средств — 1,3 млн рублей за одного военнослужащего.

Задержания по этому делу прошли 1—2 апреля в Белгородской и Воронежской областях, а также в Альметьевске.

В разговоре с журналистом Савватеев вину отрицал. Подробности — в репортаже «Реального времени».