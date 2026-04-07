В Пермском крае подросток напал с ножом на учителя
У входа в школу №5 в Добрянке 17-летний подросток нанес ранения завучу, спасти женщину врачам не удалось
В городе Добрянка в Пермском крае 17-летний подросток нанес ножевые ранения учителю возле входа в школу №5. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.
По его словам, нападение произошло утром на улице у входа в учебное заведение. Пострадавшую доставили в больницу, где врачи боролись за ее жизнь.
Позднее Махонин сообщил, что спасти учительницу не удалось. Глава региона выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибшей.
Как заявил глава Добрянского муниципального округа Дмитрий Антонов, подросток состоял на учете в полиции. По его словам, ученик также неоднократно оставался на повторное обучение в школе.
Пострадавшая занимала должность завуча.
