В Пермском крае подросток напал с ножом на учителя

У входа в школу №5 в Добрянке 17-летний подросток нанес ранения завучу, спасти женщину врачам не удалось

В городе Добрянка в Пермском крае 17-летний подросток нанес ножевые ранения учителю возле входа в школу №5. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.

По его словам, нападение произошло утром на улице у входа в учебное заведение. Пострадавшую доставили в больницу, где врачи боролись за ее жизнь.

Позднее Махонин сообщил, что спасти учительницу не удалось. Глава региона выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибшей.

Как заявил глава Добрянского муниципального округа Дмитрий Антонов, подросток состоял на учете в полиции. По его словам, ученик также неоднократно оставался на повторное обучение в школе.

Пострадавшая занимала должность завуча.



Ариана Ранцева