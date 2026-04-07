Атака БПЛА во Владимирской области привела к жертвам среди детей

В Александровском районе погибли двое взрослых и мальчик, пятилетняя девочка получила ожоги

В результате атак украинских беспилотников на регионы России дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 45 БПЛА.

Распределение атак: 19 — Ленинградская область, 11 — Воронежская, 7 — Белгородская, 3 — Владимирская и по одному БПЛА над Брянской, Волгоградской, Пензенской областями, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря.

В Александровском районе Владимирской области один БПЛА попал в двухквартирный жилой дом. Погибли двое взрослых и мальчик 2014 года рождения. Пятилетней девочке удалось спастись, она получила ожоги и находится у родственников, сообщил губернатор региона Авдеев.

В Воронежской области атака привела к повреждению технологического сооружения предприятия, что приостановило производственный процесс. Также пострадали четыре частных дома, уточнил губернатор Гусев.

Ариана Ранцева