Губернатор Текслер сообщил о травмах у более 20 пассажиров после схода вагонов под Ульяновском

Предварительная причина ЧП — излом рельса

Более 20 человек получили различные травмы в результате схода вагонов пассажирского поезда на территории Ульяновской области, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем Telegram‑канале.

Уточняется, что из шести опрокинутых вагонов все люди были эвакуированы. Всего в составе находились 157 жителей региона, среди которых 65 несовершеннолетних. По словам Текслера, в результате аварии обошлось без жертв. Два пассажира получили переломы, а еще 20 гражданам, включая одного ребенка, диагностировали ушибы.

Ранее стало известно, что семь вагонов пассажирского поезда Челябинск — Москва сошли с рельсов. Источник RT сообщил, что предварительная причина ЧП — излом рельса.

На место происшествия выехал губернатор Ульяновской области Алексей Русских. В пресс‑службе МЧС России заявили, что к месту схода поезда направлены два состава с пассажирскими вагонами вместимостью 300 человек и автобусы для эвакуации людей, о чем ТАСС сообщили в ведомстве. В селе Бряндино развернут пункт временного размещения. Также на место прибыл глава МЧС России по Ульяновской области.

Следователи возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов семи пассажирских вагонов.

— Возбуждено уголовное дело по факту схода с рельсов семи пассажирских вагонов по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), — отмечается в сообщении.

