Осужденный за теракт в «Крокус Сити Холле» покончил с собой
О случившемся узнали по камерам наблюдения
Осужденный за теракт в «Крокус Сити Холле», которого приговорили к пожизненному заключению, покончил с собой, пишет РБК со ссылкой на ГУ ФСИН по Москве.
— На месте были произведены реанимационные действия, которые не дали результатов. На данный момент проводится проверка, сегодня будут результаты, — сказано в сообщении.
Как добавили в пресс-службе ФСИН, о случившемся узнали по камерам наблюдения.
Напомним, что западный окружной военный суд 12 марта приговорил исполнителей теракта в «Крокусе» — Шамсидина Фаридуни*, Далерджона Мирзоева*, Махаммадсобира Файзова* и Саидакрами Рачаболизоду*, а также еще 11 фигурантов-подсобников — к пожизненному тюремному заключению. При этом четверо других фигурантов получили от 19 до 22 лет.
Ранее адвокат Людмила Айвар сообщила о смерти одной из пострадавших во время теракта в «Крокусе».
Справка
* Внесены в перечень террористов и экстремистов.
