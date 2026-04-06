Осужденный за теракт в «Крокус Сити Холле» покончил с собой

О случившемся узнали по камерам наблюдения

Фото: Артем Дергунов

Осужденный за теракт в «Крокус Сити Холле», которого приговорили к пожизненному заключению, покончил с собой, пишет РБК со ссылкой на ГУ ФСИН по Москве.

— На месте были произведены реанимационные действия, которые не дали результатов. На данный момент проводится проверка, сегодня будут результаты, — сказано в сообщении.

Как добавили в пресс-службе ФСИН, о случившемся узнали по камерам наблюдения.

Напомним, что западный окружной военный суд 12 марта приговорил исполнителей теракта в «Крокусе» — Шамсидина Фаридуни*, Далерджона Мирзоева*, Махаммадсобира Файзова* и Саидакрами Рачаболизоду*, а также еще 11 фигурантов-подсобников — к пожизненному тюремному заключению. При этом четверо других фигурантов получили от 19 до 22 лет.

Никита Егоров