В Альметьевском районе Татарстана объявили угрозу атаки БПЛА

09:37, 03.04.2026

Об этом сообщает местная администрация в своем телеграм-канале

В Альметьевском районе объявили угрозу атаки БПЛА, сообщает местная администрация в своем Telegram-канале.

— Всем управляющим компаниям дано поручение открыть доступ в укрытия, — сказано в сообщении.

Ранее в Татарстане ввели режим беспилотной опасности. Позднее в республике закрыли аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы.

Рената Валеева

Происшествия Татарстан

