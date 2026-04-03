В Альметьевском районе Татарстана объявили угрозу атаки БПЛА
Об этом сообщает местная администрация в своем телеграм-канале
В Альметьевском районе объявили угрозу атаки БПЛА, сообщает местная администрация в своем Telegram-канале.
— Всем управляющим компаниям дано поручение открыть доступ в укрытия, — сказано в сообщении.
Ранее в Татарстане ввели режим беспилотной опасности. Позднее в республике закрыли аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».