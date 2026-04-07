Потребителю вернули более 1 млн рублей через суд в Татарстане

Нижнекамский городской суд взыскал с предпринимателя невозвращенные деньги, неустойку и штрафы на общую сумму 1 млн 287 тыс. рублей

Нижнекамский городской суд Татарстана удовлетворил иск потребителя к индивидуальному предпринимателю по делу о приобретении автомобиля из США, сообщает Роспотребнадзор РТ.

Стороны заключили договор на покупку автомобиля, за который потребитель перевел 2 млн рублей. После прибытия транспортного средства на территорию России договор был расторгнут. Исполнитель вернул лишь часть средств — 1,38 млн рублей.

Специалисты Управления по защите прав потребителей вступили в судебный процесс, подтвердили обоснованность требований гражданина и нарушение его прав.

Суд взыскал с предпринимателя невозвращенные 620 тыс. рублей, неустойку за просрочку — 200 тыс. рублей, компенсацию морального вреда — 5 тыс. рублей, расходы на оплату услуг представителя — 50 тыс. рублей, а также штраф — 412 тыс. рублей. Общая сумма взысканных средств составила 1 млн 287 тыс. рублей.

Решение суда (дело №2-942/2026) пока не вступило в законную силу, ответчик может его обжаловать.

Ариана Ранцева