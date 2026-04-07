Иранский верховный лидер Хаменеи в тяжелом состоянии в Кумe

Разведки США и Израиля сообщают о неспособности лидера управлять Ираном после ранений 28 февраля

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в тяжелом состоянии на лечении в городе Кум к югу от Тегерана, сообщает газета The Times со ссылкой на данные американской и израильской разведок, предоставленные руководству стран Персидского залива.

Согласно оценке разведок, Хаменеи не способен управлять Ираном. Газета отмечает, что это первый случай раскрытия местонахождения лидера с начала американо-израильской операции. Ранее считалось, что он был тяжело ранен в результате ударов 28 февраля и с тех пор не появлялся на публике.

Ариана Ранцева