20:05 МСК
Иранский верховный лидер Хаменеи в тяжелом состоянии в Кумe

10:12, 07.04.2026

Разведки США и Израиля сообщают о неспособности лидера управлять Ираном после ранений 28 февраля

Иранский верховный лидер Хаменеи в тяжелом состоянии в Кумe
Фото: Реальное время

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в тяжелом состоянии на лечении в городе Кум к югу от Тегерана, сообщает газета The Times со ссылкой на данные американской и израильской разведок, предоставленные руководству стран Персидского залива.

Согласно оценке разведок, Хаменеи не способен управлять Ираном. Газета отмечает, что это первый случай раскрытия местонахождения лидера с начала американо-израильской операции. Ранее считалось, что он был тяжело ранен в результате ударов 28 февраля и с тех пор не появлялся на публике.

Ранее «Реальное время» писало, что переговоры США и Ирана о перемирии зашли в тупик.

Ариана Ранцева

