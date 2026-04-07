Россия рассмотрела бы запрос об убежище Мадуро
Посол РФ в Венесуэле заявил, что Москва внимательно изучила бы обращение президента страны, если оно поступит
Россия рассмотрела бы запрос о предоставлении убежища президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, если такое обращение поступит. Об этом пишет ТАСС.
По словам посла России в Венесуэле Сергея Мелик-Багдасарова, запросов о предоставлении убежища Мадуро через дипломатическое представительство не поступало.
— Запросов о предоставлении убежища президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, по крайней мере через нас, не проходило. Думаю, если бы такое обращение поступило, то было бы внимательно рассмотрено российской стороной, — сказал дипломат.
Так он ответил на вопрос, готова ли Россия предоставить убежище венесуэльскому лидеру в случае, если США освободят его из заключения.
Мелик-Багдасаров также подчеркнул неизменность позиции российской стороны. По его словам, Мадуро и его супруга должны быть освобождены.
Дипломат заявил, что президент Венесуэлы был «похищен Вашингтоном в результате вооруженной агрессии в нарушение норм международного права и здравого смысла».
Ранее «Реальное время» писало, что США признали нынешнее правительство Венесуэлы законным.
