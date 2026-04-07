Водителя наказали за опасную поездку у Казанского кремля

На 20-летнего автомобилиста составили шесть протоколов, пассажиры-подростки сидели на дверях машины

В Казани в отношении 20-летнего водителя, который проехал возле Казанского кремля с пассажирами, сидевшими на дверях автомобиля, составили шесть административных протоколов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники ГАИ обнаружили в социальных сетях видеозапись с грубым нарушением правил дорожного движения. На кадрах водитель ехал на легковом автомобиле возле Казанского кремля, а пассажиры находились вне салона — сидели на дверях машины. Кроме того, во время движения лобовое стекло автомобиля было закрыто флагом одной из стран ближнего зарубежья.

В ходе проверки сотрудники полиции установили личность водителя. В отношении него составили шесть протоколов по нескольким статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Также установлены личности четырех несовершеннолетних пассажиров. В присутствии их родителей на подростков составили карточки учета нарушений ПДД. Материалы переданы сотрудникам по делам несовершеннолетних и по месту учебы для проведения профилактической работы.

Родители подростков могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ — за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.



