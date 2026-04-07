В Татарстане на реках сохраняется паводковая обстановка

Суточный прирост воды на Свияге и притоках составил 12–67 см, на Закамье начался спад уровней

Фото: Динар Фатыхов

За прошедшие сутки на реках Татарстана наблюдалась разная динамика уровней воды, сообщает ГУ МЧС по РТ.

На реке Свияге и большинстве ее притоков уровень воды вырос на 12–67 см. На реках Предкамья суточный прирост составил 3–44 см. В Закамье начался спад паводковой волны: уровни воды понизились на 2–57 см, на реке Актай — на 125 см.

Сохранение выхода воды на пойму зафиксировано на ряде рек:

на реке Карле (гп Тиньгаш) пойма затоплена на 19 см при уровне 525 см;

на реке Малый Черемшан (гп Абалдуевка) затопление составило 139 см при уровне 661 см;

на реке Кубне (гп Чутеево) глубина затопления — 124 см при уровне 280 см.

ГУ МЧС по РТ продолжает мониторинг гидрологической обстановки в регионе.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане талые воды подтопили участки в Новых Сокурах и Молькеево.

Ариана Ранцева