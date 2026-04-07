Поисковая операция на «Нижнекамскнефтехиме» завершена
В результате происшествия на территории предприятия погибли 12 человек, среди них сотрудники НКНХ, треста «Татспецнефтехимремстрой» и пожарной службы
Поисковая операция на территории «Нижнекамскнефтехима» завершена. Об этом сообщили в пресс-службе компании. В НКНХ также выразили соболезнования родным и близким погибших.
В результате происшествия погибли 12 человек.
Среди них сотрудники «Нижнекамскнефтехима», треста «Татспецнефтехимремстрой» и пожарной службы.
Погибшие:
- Аппаков Михаил Иванович, 38 лет, — аппаратчик перегонки 6-го разряда отделения дегазации каучуков «Нижнекамскнефтехима».
- Батин Андрей Николаевич, 33 года, — инженер производства синтетических каучуков СКД-Н «Нижнекамскнефтехима».
- Газизов Данил Вагизович, 58 лет, — слесарь-ремонтник 5-го разряда СРСУ-2 треста «Татспецнефтехимремстрой».
- Гладкова Вера Петровна, 59 лет, — аппаратчик полимеризации 5-го разряда «Нижнекамскнефтехима».
- Горланов Сергей Степанович, 60 лет, — слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6-го разряда «Нижнекамскнефтехима».
- Гутов Азат Ринатович, 49 лет, — инженер участка технического обслуживания и ремонта автоматизированных систем «Нижнекамскнефтехима».
- Магсумов Алмаз Фирдависович, 35 лет, — инженер по подготовке производства синтетических каучуков «Нижнекамскнефтехима».
- Марисов Сергей Жоржевич, 49 лет, — слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6-го разряда «Нижнекамскнефтехима».
- Назипов Марат Альбертович, 27 лет, — командир отделения 29-й пожарной части отряда федеральной противопожарной службы Нижнекамского филиала Управления договорных подразделений ФПС ГПС по РТ.
- Салтыков Александр Владимирович, 30 лет, — ведущий специалист службы по капитальному строительству «Нижнекамскнефтехима».
- Шагиахметов Азат Равилевич, 50 лет, — каменщик 5-го разряда СРСУ-1 треста «Татспецнефтехимремстрой».
- Шишкин Александр Федорович, 62 года, — слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6-го разряда «Нижнекамскнефтехима».
