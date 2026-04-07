Второй теракт в Москве планировался вместе с нападением на «Крокус»

Куратор боевиков за рубежом готовил два акта, но организаторы решили ограничиться атакой на концертный зал

Организаторы теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» планировали совершить второй теракт на территории Москвы, однако отказались от этой идеи и решили атаковать только «Крокус» усиленной группой боевиков. Об этом сообщил один из участников судебного процесса, пишет ТАСС.

По данным следствия, куратор террористов, проживающий за рубежом и известный под псевдонимом Сайфулло, готовил завербованных и прошедших обучение боевиков к совершению двух актов. Второй теракт планировалось провести одновременно с нападением на «Крокус Сити Холл». В нем должны были участвовать два человека, а в «Крокусе» — три.

Сайфулло объявлен в розыск и находится за пределами России. Место и способ совершения второго теракта в материалах дела не указаны, однако следствие отмечает, что в результате него планировалось убить множество людей.

Ранее «Реальное время» писало, что осужденный за теракт в «Крокус Сити Холле» покончил с собой.

Ариана Ранцева