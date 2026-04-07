Из Армении в Москву вылетели 175 сотрудников АЭС «Бушер»

Эвакуированные из Ирана российские специалисты прибыли в Ереван через КПП Нурдуз — Агарак и отправились спецрейсом в Россию

Фото: Артем Дергунов

Эвакуированные российские сотрудники АЭС Бушер вылетели спецрейсом из Еревана в Москву. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Армении.

По данным дипмиссии, 6 апреля спецрейсом были отправлены 175 граждан России. Они прибыли из Ирана в Армению через пограничный переход Нурдуз — Агарак в составе очередной группы эвакуированных сотрудников станции.

В посольстве отметили, что все прибывшие — сотрудники «Росатома», работавшие на иранской атомной станции.

Дипломаты также выразили благодарность армянским властям за помощь в организации транзита. В посольстве подчеркнули, что власти Армении оперативно оформили въезд и оказали содействие эвакуированным сотрудникам.



Ариана Ранцева