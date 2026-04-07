Экипаж миссии «Артемида-2» установил рекорд удаления от Земли

Астронавты на корабле Orion удалились на 406 608 км, превысив достижение экспедиции «Аполлон-13» на 6 437 км

Экипаж американского космического корабля Orion в рамках миссии «Артемида-2» установил новый рекорд дальности полета человека от Земли. Об этом сообщили в NASA.

Четыре астронавта удалились от планеты примерно на 406 608 км. Это на 6 437 км больше, чем максимальная дистанция, достигнутая экипажем миссии «Аполлон-13».

Корабль Orion также пролетел на 8 047 км дальше Луны.

В составе экипажа — астронавты NASA Рид Вайсман, Виктор Гловер, Кристина Кук и канадский астронавт Джереми Хансен.

Во время шестичасового облета экипаж сможет наблюдать полное солнечное затмение: Луна закроет Солнце, открыв вид на солнечную корону. Кроме того, примерно на 40 минут корабль выйдет из зоны связи с центром управления.

Ракета-носитель Space Launch System с кораблем стартовала 1 апреля с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. Общая продолжительность миссии рассчитана на 10 дней.

Предыдущая пилотируемая экспедиция к Луне — «Аполлон-17» — состоялась в декабре 1972 года, более 52 лет назад.

Ариана Ранцева