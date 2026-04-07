За неделю из-за атак ВСУ погибли 25 мирных жителей

За неделю в субъектах России в результате ударов Вооруженных сил Украины погибли 25 мирных жителей, в том числе двое детей. Еще 151 человек получил ранения, среди них 10 несовершеннолетних. Всего пострадали 176 мирных жителей. Об этом пишет ТАСС.

По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, наибольшее число пострадавших зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской, Брянской областях и Краснодарском крае. В этих регионах гражданские объекты и население подверглись дронным, ракетным и артиллерийским ударам со стороны вооруженных формирований Киева.

Мирошник отметил, что чаще всего жители России получали ранения при атаках ударных беспилотников. За неделю от дронных атак пострадали 158 мирных жителей — около 89% от общего числа пострадавших.

Кроме того, по его словам, украинские силы продолжали дистанционно минировать местность на территории России с использованием беспилотников. Очередной случай детонации взрывного устройства произошел в ДНР: в поселке Горное был ранен местный житель.

Мирошник также заявил, что, по его данным, украинские силы атаковали медицинские объекты и медтранспорт. В Запорожской области операторы беспилотников дважды в течение недели наносили удары по территории Васильевской центральной больницы. В результате погибла 62-летняя женщина, ранение получила сотрудница медучреждения. В селе Жовтневое атаке подвергся автомобиль скорой помощи, пострадавших удалось избежать.

Всего, по словам дипломата, за неделю по территории России было выпущено 3,3 тыс. различных боеприпасов.

Ранее «Реальное время» писало, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили две ракеты большой дальности «Нептун» и 693 беспилотника самолетного типа.



Ариана Ранцева