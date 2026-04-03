Миллер из «Ак Барса» назван лучшим защитником первого раунда Кубка Гагарина

В пяти играх американец набрал шесть очков

Митчелла Миллера из «Ак Барса» признали лучшим защитником по итогам матчей 1/8 финала Кубка Гагарина впервые в его карьере. Список топовых игроков опубликован на сайте КХЛ.

Отметим, что в пяти играх американец набрал шесть (2+4) очков. Показатель полезности защитника составил +7: в равных составах с Миллером на льду «Ак Барс» забил семь голов, не пропустив ни одного. Кроме того, на счету спортсмена семь силовых приемов, семь блокированных бросков и пять перехватов.

Лучшим вратарем также впервые в карьере признали Зака Фукале («Динамо» Мн), который одержал четыре победы в четырех матчах с коэффициентом надежности 0,89. Процент отраженных бросков голкипера составил 96,3.

Никита Егоров