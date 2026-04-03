Представительница Татарстана Непряева стала седьмой на финале Кубка России по лыжным гонкам

14:19, 03.04.2026

Лыжница Ксения Шорохова одержала победу в спринтерской гонке свободным стилем

Лыжница Ксения Шорохова одержала победу в спринтерской гонке свободным стилем в финале Кубка России, который проходит в Кировске (Мурманская область).

Второе место заняла Елизавета Пантрина — она уступила победительнице 0,07 секунды. Тройку лучших замкнула София Кузнецова с отставанием в 0,39 секунды.

Представительница сборной Татарстана Дарья Непряева, участница Олимпийских игр, финишировала на шестом месте с отставанием +1,06 секунды, однако по итогам соревнований заняла седьмую позицию.

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова не сумела выйти в полуфинал спринтерской гонки.

Ранее в финале Кубка России по лыжным гонкам победу в спринтерской гонке свободным стилем одержал лыжник Сергей Забалуев.

В воскресенье в Кировске запланированы мужской и женский масс‑старты на 10 км свободным стилем.

