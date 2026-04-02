Лукашенко посетил тренировку минского «Динамо» перед серией с «Ак Барсом»

Президент Белоруссии привез хоккеистам сало, хлеб, мед и пообещал поддержать на первом матче

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил тренировку минского «Динамо» перед серией плей-офф против «Ак Барса».

Он привез хоккеистам продукты, которые назвал «лучшим белорусским допингом»: сало, хлеб и мед. Лукашенко поблагодарил игроков и сказал, что все это — для них.

Хоккеисты попросили президента о поддержке на первом матче второго раунда. Лукашенко ответил: «Да я готов здесь ночевать, лишь бы вы играли!»

Ариана Ранцева