Лукашенко посетил тренировку минского «Динамо» перед серией с «Ак Барсом»

18:40, 02.04.2026

Президент Белоруссии привез хоккеистам сало, хлеб, мед и пообещал поддержать на первом матче

Фото: взято с телеграм-канала МОК Беларуссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил тренировку минского «Динамо» перед серией плей-офф против «Ак Барса».

Он привез хоккеистам продукты, которые назвал «лучшим белорусским допингом»: сало, хлеб и мед. Лукашенко поблагодарил игроков и сказал, что все это — для них.

Хоккеисты попросили президента о поддержке на первом матче второго раунда. Лукашенко ответил: «Да я готов здесь ночевать, лишь бы вы играли!»

Ранее «Реальное время» писало, что в группе Б серии начнутся 9 апреля.

Ариана Ранцева

СпортХоккей Татарстан

