Лукашенко посетил тренировку минского «Динамо» перед серией с «Ак Барсом»
Президент Белоруссии привез хоккеистам сало, хлеб, мед и пообещал поддержать на первом матче
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил тренировку минского «Динамо» перед серией плей-офф против «Ак Барса».
Он привез хоккеистам продукты, которые назвал «лучшим белорусским допингом»: сало, хлеб и мед. Лукашенко поблагодарил игроков и сказал, что все это — для них.
Хоккеисты попросили президента о поддержке на первом матче второго раунда. Лукашенко ответил: «Да я готов здесь ночевать, лишь бы вы играли!»
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».