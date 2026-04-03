Татарстанский лыжник Забалуев победил в спринте свободным стилем Кубка России
Финал спринта состоится позднее в пятницу
В финале ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам в Кировске (Мурманская область) победу в спринтерской гонке свободным стилем одержал лыжник Сергей Забалуев.
Второе место занял Павел Соловьев с отставанием в 0,24 секунды, третьим финишировал Константин Тиунов (+0,97).
Также отличились и другие представители команды Татарстана: Иван Горбунов занял четвертое место, а Владислав Осипов — пятое.
При этом представители Татарстана Александр Большунов и Савелий Коростелев не смогли выйти в полуфинал спринтерской гонки.
В воскресенье состоятся мужской и женский масс‑старты.
