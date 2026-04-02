Екатерина Гамова, Юрий Панченко и Владимир Алекно могут попасть в зал славы волейбола

Спортсмены отмечены за олимпийские и мировые победы

Екатерина Гамова, Юрий Панченко и Владимир Алекно претендуют на включение в Международный зал славы волейбола.

Гамова — двукратная чемпионка мира в категории «Волейболистки», выступала за женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс», Панченко — чемпион Олимпиады -1980 в категории «Волейболисты», Алекно — бывший главный тренер «Зенит-Казань», создавший «лондонское чудо» на Олимпиаде 2012 года.

Последним россиянином, удостоившимся этой чести, был Сергей Тетюхин в 2021 году.

Ариана Ранцева