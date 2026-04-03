«Нефтехимик» продлил контракт с тренером Игорем Гришиным

Соглашение с главным тренером нижнекамского клуба КХЛ рассчитано на два года

«Нефтехимик» продлил соглашение с главным тренером Игорем Гришиным на два года. Об этом сообщил генеральный директор клуба Игорь Ларионов.

— С Игорем Владимировичем мы договорились о продлении контракта на два года, — заявил Ларионов на пресс-конференции.

В среду нижнекамская команда уступила «Авангарду» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги и завершила выступление в розыгрыше Кубок Гагарина.

По итогам регулярного чемпионата «Нефтехимик» занял седьмое место в Восточной конференции.

Гришину 59 лет. Он возглавил клуб в июне 2025 года. Под его руководством команда впервые с сезона-2022/23 вышла в плей-офф КХЛ.

Ранее «Реальное время» писало, что нижнекамский «Нефтехимик» вылетел из Кубка Гагарина.

Ариана Ранцева