Зампред суда Татарстана Эдуард Каминский претендует на вакансию в Верховном суде России

Высшая квалифколлегия судей страны рассмотрит его кандидатуру 26 мая

Фото: Максим Платонов

Перебраться в Москву может действующий зампред Верховного суда Татарстана Эдуард Каминский — он претендует на должность судьи Верховного суда РФ. О его участии в конкурсе на эту вакансию источники «Реального времени» сообщали еще в марте, а вчера Высшая квалифколлегия судей России обнародовала информацию о дате рассмотрения кандидатуры казанца.

Вопрос о рекомендации Эдуарда Каминского к назначению внесен в повестку заседания ВККС на 26 мая. Вакантной должность судьи гражданской коллегии Верховного суда страны объявили еще в феврале. Согласно повестке, соперников у казанского претендента на данный момент нет.

Эдуарду Каминскому 51 год. Судьей работает 23 года, начиная с 2003-го. 8 лет занимал эту должность в Вахитовском райсуде Казани, в августе 2011-го получил назначение зампредом в Кировский суд Казани, а с января 2013-го начал карьеру в Верховном суде Татарстана. В ноябре 2015-го возглавил судебный состав по административным делам, в 2018-м был признан судьей года в Татарстане, а в 2021-м занял пост заместителя председателя Верховного суда республики, одновременно возглавив и административную коллегию на шестилетний срок.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В мае 2023-го, после ухода Ильгиза Гилазова в отставку с председательского поста, именно на Каминского возложили временные обязанности руководителя республиканского суда. Заметим, сам он на это кресло не претендовал. И сложил временные полномочия в августе 2024-го, когда президент РФ своим указом доверил руководство Верховным судом Татарстана Азату Гильмутдинову.

Эдуард Станиславович является кандидатом юридических наук и заслуженным юристом Татарстана. До назначения судьей успел послужить в прокуратуре и следствии. В 1996-м, на последнем курсе юрфака в Пермском госуниверситете, начинал помощником прокурора на своей родине — в Альметьевске, затем был старшим следователем в прокуратуре Альметьевска и Казани (в те годы Следком еще не получил статус самостоятельной структуры, — прим. ред.). В 2002-м, за год до назначения судьей, стал следователем по особо важным делам в республиканской прокуратуре, точнее — в отделе по расследованию преступлений в сфере экономики.