В Татарстане увеличили количество рейсов аэроэкспресса Казань — Аэропорт

Теперь ежедневно курсируют 22 поезда

По результатам проверки прокуратуры выяснилось, что в связи со значительным количеством авиарейсов в аэропорту Казани сохраняется высокий уровень пассажиропотока на маршруте Казань — Аэропорт — Казань.

— С учетом информации Приволжского транспортного прокурора о количестве пассажиров, следующих в аэропорт Казани и обратно, достигнуто соглашение о развитии пассажирских перевозок на данном направлении, — говорится в сообщении.

В настоящее время по инициативе транспортной прокуратуры во взаимодействии с органами государственной власти региона с целью улучшения транспортной доступности для населения в график движения пригородных поездов по маршруту Казань — Аэропорт — Казань введены дополнительные рейсы аэроэкспресса. Теперь ежедневно курсируют 22 поезда, которые способны перевезти по маршруту более 16 тыс. человек.

Никита Егоров