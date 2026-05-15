Новости общества

05:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Россия и Украина проводят обмен телами погибших военных

12:40, 15.05.2026

Киеву передадут 526 тел, Москве — 41

Россия и Украина проводят обмен телами погибших военных. Об этом сообщает источник ТАСС.

В рамках этой гуманитарной акции Киеву будут переданы 526 тел, а Москва получит 41 тело. Ранее Россия и Украина обменялись пленными по формуле «205 на 205». При этом 8 мая говорилось, что стороны обменяются намного большим количеством военных — 1000 на 1000.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также