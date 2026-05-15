Россия и Украина проводят обмен телами погибших военных
Киеву передадут 526 тел, Москве — 41
Россия и Украина проводят обмен телами погибших военных. Об этом сообщает источник ТАСС.
В рамках этой гуманитарной акции Киеву будут переданы 526 тел, а Москва получит 41 тело. Ранее Россия и Украина обменялись пленными по формуле «205 на 205». При этом 8 мая говорилось, что стороны обменяются намного большим количеством военных — 1000 на 1000.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».