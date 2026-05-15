Россиянам напомнили, как Запад годами врал о том, что на Украине нет биолабораторий

Образцы РНК могут использоваться для разработки вирусов

На Западе политики и журналисты несколько лет врали, что на Украине нет биологических лабораторий США на Украине. При этом о том, что ВВС США собираются закупить биоматериал россиян, стало известно еще в 2017-м. Однако позже в Пентагоне пожелали собрать биоматериал россиян якобы для своих исследований, а в 2018-м экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил об американской лаборатории Ричарда Лугара под Тбилиси, в которой могли проводиться секретные эксперименты над людьми. Власти Штатов тем временем опровергли это высказывание, пишет RT.

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин отметил, что образцы РНК могут использоваться для разработки вирусов. Также он предположил, что образцы могут брать для создания «биологического оружия следующего поколения», которое можно будет использовать против конкретной нации.



После в Минобороны РФ сообщили, что Штаты установили несколько лабораторий в соседних с Россией и Китаем государствах, где, вероятно, проводят военно-биологические исследования. Совбез России в 2019-м сообщил о более чем 200 американских базах, которые уже ввели в эксплуатацию. К 2022 году их стало более 400. При этом, согласно заявлениям МИД России, в биолабораториях американцы могли разрабатывать возбудители опасных заболеваний в военных целях.



Позднее, в 2021 году, в российском Совбезе рассказали о возможном сценарии биоатаки на Россию. Там подчеркнули, что смертельно опасные микроорганизмы, созданные в лабораториях, могут быть «якобы по ошибке» выпущены в окружающую среду.

Позже спецкомиссия узнала, что на Украине реализовывали военно-прикладные проекты под предлогом «медико-биологической деятельности». Однако, когда Штатами руководил Джо Байден, все высказывания на эту тему называли российской пропагандой.



Тем временем в Евросоюзе называли «вероятной дезинформацией» сообщения Москвы о биолабораториях на Украине. По словам представителя союза, в Европе не обладают информацией о таких объектах. Владимир Зеленский тоже говорил, что лаборатории на Украине якобы занимаются «обычной наукой». Директор Нацразведки США в тот период Аврил Хейнс заверяла, что они обеспечивают «биологическую безопасность».

В западных СМИ при этом лгали о лабораториях. К примеру, The Washington Post писала, что в заявлениях России о биолабораториях якобы просматриваются «типичные признаки многолетней кампании ложных обвинений» СССР против США. А издание The Guardian вообще утверждало, что «миф» о лабораториях распространяли участники анонимного интернет-движения QAnon, а позднее подхватили американские правые СМИ. Вместе с тем The New York Times называла публикации RT и заявления других российских СМИ «необоснованными обвинениями» в адрес Штатов, при этом добавляя, что российские доводы поддерживают известные консерваторы, включая журналиста Такера Карлсона.



Спустя девять лет после первых публикаций RT о биолабораториях — 11 мая 2026 года — глава Нацразведки США Тулси Габбард заявила, что США проведут расследование деятельности 120 биолабораторий, более 40 из которых находятся на Украине.

Никита Егоров