Только 17% опрошенных казанцев не имитировали деятельность на работе

Чаще всего сотрудники изображают занятость, когда нет настроения работать

Фото: Динар Фатыхов

Большинство (83%) опрошенных жителей Казани периодически создают иллюзию загруженности в рабочее время. Из них 39% отмечают, что были вынуждены делать это в офисе, а 14% — удаленно. Среди тех, кто изображает занятость, треть занимается имитацией пару раз в месяц, 32% — еженедельно, каждый пятый — ежедневно, а 13% — очень редко (раз в полгода и реже), следует из аналитики сети сервисных офисов SOK.

При этом 82% опрошенных не сталкивались с обвинениями в видимости рабочей деятельности ни разу. Чаще всего сотрудники изображают занятость, когда нет настроения работать, реальные задачи закончились или рядом находятся коллеги (по 29%), а также пока поблизости есть руководитель или когда нужен перерыв, который не будет согласован (по 24%).

По мнению большинства участников опроса (62%), в их компании периодически скрывают отсутствие задач или создают иллюзию бурной работы не менее половины сотрудников, которых они видят. Респонденты уверены, что происходит все из-за страха выглядеть неэффективным (32%), корпоративной нормы (31%) и запрета уходить домой пораньше, даже если все выполнено (25%).

Почти каждый четвертый (23%) из опрошенных казанцев уверяет, что руководители строго следят за фактом имитации бурной деятельности. Еще 24% отмечают, что начальство вообще не контролирует работников и считает, что они всегда заняты, а у более половины (53%) — боссы закрывают глаза на подобные факты. Одним из наиболее популярных способов показать поддельную вовлеченность респонденты считают наведение порядка на рабочем столе — такой вариант ответа выбрали 28% опрошенных. Еще 26% респондентов отметили, что можно растягивать небольшие задачи на большой промежуток времени. При этом каждый четвертый говорит, что сильно загружен, даже если это не так, и столько же — создают «рабочий» вид, открывая много вкладок.

Наиболее имитирующими бурную деятельность, по мнению респондентов, оказались менеджеры среднего звена — так ответили 30% казанцев. Еще 27% назвали младших сотрудников и лишь 11% — руководителей отделов.

