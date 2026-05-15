«За каждым звонком — боль или страх»: в Татарстане приняли более 27 млн экстренных вызовов

Оператор помогает звонящему взять себя в руки, объясняет, что делать до приезда помощи

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане операторы системы «ГЛОНАСС+112» за 17 лет работы приняли больше 27 млн экстренных вызовов. Из этого количества 19,4 млн передали в пожарную охрану, полицию, скорую помощь и аварийную газовую службу. Причем в среднем по итогам января — марта 2026 года сотрудники системы обрабатывали почти 6,9 тыс. обращений в день, сообщила пресс-служба Минцифры республики.

— За каждым таким звонком — растерянность, боль или страх. И первый, кто включается в ситуацию, — оператор. Он помогает звонящему взять себя в руки, объясняет, что делать до приезда помощи. Эти люди ежедневно сохраняют ясность там, где счет идет на секунды. Часто их подсказки спасают жизнь еще до того, как на место прибудут врачи или пожарные, — говорится в сообщении.

На сегодняшний день система «112» принимает звонки из казанского и челнинского центра. Операторы охватывает всю республику, гарантируя бесперебойную работу и оперативное реагирование в регионе. Диспетчер видит, откуда поступил вызов, и направляет информацию сразу в нужную службу, не переключая человека между ведомствами.

Напомним, что пилот проекта запустили в 2009-м на федеральной трассе М-7 «Волга» — участке длиной 431 км через 11 районов. Постепенно к единому номеру «112» подключили все муниципалитеты, а с 2013 года операторы стали принимать обращения с любых телефонов по всему Татарстану. Республика первой в стране приняла решение о введении «Системы-112» в постоянную эксплуатацию.

— Такой подход заметно сократил время реагирования экстренных служб, повысил точность информации о происшествиях и убрал с линий скорой, полиции и пожарных огромный поток звонков, не связанных с чрезвычайными ситуациями, — отметили в Минцифры.

Никита Егоров